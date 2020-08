Op de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam is zondagavond een auto met vier inzittenden het water in gereden. Omstanders sprongen daarop de gracht in om het viertal te helpen, aldus getuigen tegen NU.nl.

Rond 21.30 uur rolde het witte voertuig met een buitenlands kenteken het water in. Mogelijk gebeurde dat tijdens het parkeren.

Een aantal omstanders sprong meteen het water in, onder wie minstens twee buurtbewoners. Een andere omwonende hield het vaarverkeer tegen. Drie van de vier inzittenden konden op eigen kracht uit de auto komen.

"Een van hen kon niet zwemmen en was helemaal gestrest", vertelt een buurtbewoner tegen NU.nl. Toen iemand die in het water was gesprongen, hem probeerde te helpen, ging diegene daardoor zelf kopje onder."

Duikers van de brandweer wisten de auto weer op te takelen. (Foto: NU.nl)

Vierde persoon zat nog vast

Niet veel later werd geroepen dat er nog een vierde persoon in de auto zat, die door omstanders uit zijn benarde positie bevrijd moest worden. Eenmaal aan de kant geholpen kreeg hij eerste hulp van een arts en verpleegkundige die in het Wallengebied wonen.

Een woordvoerder van de politie liet aan AT5 weten dat er in totaal acht á negen mensen het water in zijn gesprongen om de inzittenden te redden.

"Beide Wallen stonden helemaal vol met toeschouwers", aldus een andere buurtbewoner. "Zonder mondkapjes."

Duikers van de brandweer wisten de auto rond 22.45 uur weer aan de kant te takelen.

De auto raakte volgens een buurtbewoner vrijwel meteen onder water. (Foto: NU.nl/Merel Knipping)