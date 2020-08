Langs de Nederlandse stranden zijn zondag zeker vier mensen overleden. Ook in de avond begeven mensen zich in zee, meldt de Reddingsbrigade. Zeer tegen hun advies in vanwege de sterke stroming en aflandige oostenwind.

De eerste persoon, volgens de NOS gaat het om een jongere, werd rond 13.00 uur uit het water gehaald bij het Haagse Zuiderstrand en gereanimeerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp daar mocht niet meer baten.

Rond 16.30 uur is een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats uit zee gehaald bij Strand Zuid in Den Haag, meldt de politie. Hij is overleden op weg naar het ziekenhuis.

Ook bij Wijk aan Zee is een zwemmer uit het water gehaald, zegt de Reddingsbrigade. Over diens identiteit is nog niets bekend.

In Zandvoort is rond 19.30 een persoon uit het water gehaald die was afgedreven. Reanimatie door de Reddingsbrigade mocht niet meer baten.

Niet zwemmen, maximaal tot kniehoogte in het water

Langs de gehele kust van Zuid-Holland (Noordwijk, Katwijk aan Zee, Scheveningen en Hoek van Holland) is de rode vlag gehesen. Dat betekent dat het ten strengste afgeraden wordt om te zwemmen. Strandgasten mogen wel de zee in, maar dan maximaal tot kniehoogte. Een NL-Alert attendeerde mensen langs de kust aan het eind van de middag op een zeer verraderlijke situatie in zee door een combinatie van de gedraaide wind en de stroming.

Snel in navolging van deze maatregel hebben de Veiligheidsregio's in Noord-Holland ook de rode vlag gehesen in de kuststrook tussen Zandvoort en Callantsoog.

Rond 21.30 kon de Reddingsbrigade een 'tussenstand' melden van 167 mensen die zondag uit zee gered moesten worden, een aantal dat nog zeker zal oplopen omdat veel stranden nog druk bevolkt zijn en mensen de zee in gaan ondanks de rode vlag. Vooral bij Wijk aan Zee en Den Haag is dat gevaarlijk omdat daar de mui-stroom het sterkst is.

"Menig brigade is nog in volle bezetting bezig", zegt een woordvoerder van de Reddingsbrigade tegen NU.nl. "Rond half negen zijn er nog zes reddingen geweest in Katwijk."

Strandwachten hadden geen overzicht meer

"Het is op veel stranden zo ontzettend druk, dat het niet meer te overzien is door de strandwachten", zei de woordvoerder van de Reddingsbrigade in de middag. "Mensen gaan dankzij de hitte sneller het water in en zitten dan op elkaar in de zee. De strandwachten kunnen het onderscheid niet meer maken."

"De afgelopen dagen bleek de waarschuwing voor verraderlijke muien goed aan te slaan, maar het is nu zo warm dat de meeste mensen dat zijn vergeten."

"Door de drukte hadden strandwachten moeite om tussen de mensen door te komen. En reddingswerkers konden het strand niet op door de grote hoeveelheid fietsen en scooters bij de strandopgangen."

Voor stranden in Noord-Holland geen rode vlaggen

De reddingsdiensten moesten zondag ruim vierhonderd keer in actie komen. Dan gaat het om vermiste kinderen, kleine verwondingen of mensen die onwel zijn geworden door de hitte. Maar zondag zijn ook significant meer mensen uit zee gered dan eerdere dagen. Exacte cijfers kon de Reddingsbrigade echter nog niet noemen.

Voor de stranden van Noord-Holland, Zandvoort en noordelijk daarvan, is geen NL-Alert verstuurd. Daar hangen ook geen rode vlaggen, omdat daar de condities anders zijn wat betreft ligging en bodemgesteldheid.