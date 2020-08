Bij een ongeval op de N50 bij Kampen zijn zondagmiddag zeven gewonden gevallen toen drie auto's en een camper op elkaar botsten. Geen van de slachtoffers is in levensgevaar, meldt de Veiligheidsregio IJsselland aan NU.nl.

De voertuigen zaten behoorlijk vol: in totaal telt het ongeval zestien betrokkenen. "De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, en het is natuurlijk niet fijn, maar hun situatie is niet levensbedreigend", liet woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur. Er waren ook kinderen bij betrokken. Zij zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar bleken ongedeerd.

Over de oorzaak van het ongeval tasten de hulpdiensten nog in het duister. "De verkeersongevallenanalyse van de politie is nog bezig en er zullen nog mensen gehoord moeten worden. Daarna pas kan er een oorzaak genoemd worden."

De weg is volgens hem "een enorme chaos". Op foto's is te zien dat beide weghelften bezaaid zijn met brokstukken. Vooral van de camper lijkt weinig meer over.

Vanwege het politieonderzoek en de vele brokstukken blijft de N50 mogelijk tot zondagavond 22.00 uur in beide richtingen gesloten.