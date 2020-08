Verschillende advocaten zouden, hoewel ze gebonden waren aan geheimhouding, informatie hebben verstrekt aan leden van de organisatie rond Ridouan T. Dat berichten zowel De Telegraaf als Het Parool zondag.

Beide kranten beroepen zich op een proces-verbaal van bevindingen dat is opgesteld door de Dienst Landelijke Recherche. Die baseren hun verdenking op PGP-berichten verstuurd door verdachten in het proces tegen onder andere T.

De strekking van het proces-verbaal is dat advocaten van verscheidene advocatenkantoren informatie uit strafdossiers zouden doorspelen terwijl cliënten in beperking zaten. Dat betekent dat verdachten alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Het Openbaar Ministerie (OM) doet dit om ervoor te zorgen dat het onderzoek niet wordt tegengewerkt. Volgens het proces-verbaal zouden advocaten desondanks informatie hebben verstrekt aan personen die niet hun cliënten waren.

Dit alles zou zich hebben afgespeeld ten tijde van het onderzoek 26koper. Een zaak waarin verschillende personen inmiddels in hoger beroep zijn veroordeeld voor het vormen van een criminele organisatie die bereid was liquidaties op bestelling uit te voeren. Personen die in verband worden gebracht met T.

Advocaten zeggen zich aan regels te houden

Een van de advocatenkantoren die wordt beschuldigd van het doorspelen van geheime informatie, is Ficq & Partners. Zij zeggen op de hoogte te zijn van het proces-verbaal, maar vanwege hun wettelijke geheimhoudingsverplichting niet inhoudelijk te kunnen reageren op de PGP-berichten. "Het OM weet dat ook", valt te lezen in hun reactie. "Desondanks kiest het OM er voor deze PGP-berichten rauwelijks aan de stukken toe te voegen en daar een suggestieve en schadelijke duiding aan te geven in een proces-verbaal."

"Een goed deel van de door de recherche opgenomen suggesties en conclusies is - voor zover wij kunnen inschatten - ook aantoonbaar onjuist. In algemene zin kunnen wij echter verzekeren dat tijdens beperkingen altijd in de pas wordt gelopen met de gedragsregels. Dit geldt ook voor eventuele financiële afspraken en het respecteren van de geheimhouding."

De advocaten wijzen er daarnaast op dat het een "misvatting" is dat als cliënten in beperkingen zitten, er niet gesproken mag worden met familie en relaties.

Ook Kasem in verband gebracht met geven informatie

Eerder bracht het AD naar buiten dat ook advocaat Khalid Kasem ervan wordt verdacht informatie met de organisatie rond T. te hebben gedeeld. De krant schrijft zondag dat deze verdenking ook terugkomt in het proces-verbaal.

Kasem laat desgevraagd aan NU.nl weten niet inhoudelijk te willen reageren.

Ook het OM wil niet ingaan op het proces-verbaal, maar zegt dinsdag met meer duidelijkheid te komen. Dan wordt het proces tegen T. en zijn vermeende organisatie hervat met drie dagen van inleidende zittingen.