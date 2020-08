De veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden hebben zondag rond 16.30 uur een NL-Alert uitgestuurd omdat op de Noordzee langs de kust gevaarlijke stromingen zijn waargenomen. Zeker één zwemmer is omgekomen, meldt de politie.

De persoon, volgens de NOS is het een jongere, werd rond 13.00 uur uit het water gehaald bij het Haagse Zuiderstrand en gereanimeerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp daar mocht niet meer baten.

Langs de gehele kust van Zuid-Holland (Noordwijk, Katwijk aan Zee, Scheveningen en Hoek van Holland) is de rode vlag gehesen. Zwemmers wordt aangeraden om maximaal tot kniehoogte het water in te gaan.

Inmiddels zijn al tientallen mensen uit zee gered, aldus de Reddingsbrigade tegen de omroep. Het gaat om een zeer verraderlijke situatie in zee door een combinatie van de gedraaide wind en de stroming.

"Het is op veel stranden zo ontzettend druk, dat het niet meer te overzien is door de strandwachten, zegt een woordvoerder van de Reddingsbrigade tegen NU.nl. "Mensen gaan dankzij de hitte sneller het water in en zitten dan op elkaar in de zee. De strandwachten kunnen het onderscheid niet meer maken."

"De afgelopen dagen bleek de waarschuwing voor verraderlijke muien goed aan te slaan, maar het is nu zo warm dat de meeste mensen dat zijn vergeten."

Op alle Zuid-Hollandse zeestranden wapperde de rode vlag: verboden om in zee te zwemmen (foto: Regio15)

De reddingsdiensten moesten zondag al ruim driehonderd keer in actie komen. Dan gaat het om vermiste kinderen, kleine verwondingen of mensen die onwel zijn geworden door de hitte. Maar zondag zijn ook significant meer mensen uit zee gered dan eerdere dagen. Exacte cijfers kon de Reddingsbrigade echter nog niet noemen.

Voor de stranden van Noord-Holland, Zandvoort en noordelijk daarvan, is geen NL-Alert verstuurd. Daar hangen ook geen rode vlaggen omdat daar de condities anders zijn wat betreft ligging en bodemgesteldheid.