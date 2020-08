Nederland beleeft de warmste 9 augustus sinds de start van dergelijke metingen in 1901. In De Bilt werd het zondagnamiddag 32,6 graden Celsius, net iets warmer dan het vorige record uit 2004. Toen bleef de thermometer steken op 32,5 graden.

Zaterdag was er ook al een nieuw temperatuur-dagrecord de boeken in gegaan. Die 8 augustus was met 34,6 graden in De Bilt de warmste. "Een bijzonder hoge temperatuur voor de maand augustus", aldus weerbureau Weerplaza.

Om nationaal van "de warmste dag" te spreken, gaan weerbureaus altijd uit van de temperatuur in De Bilt. Dat was echter niet de warmste plek van het land. In Gilze-Rijen werd het zondag 35,5 graden: een lokaal 9-augustus-record.

Zevende warmterecord van het jaar

Het nationale warmterecord is al het zevende datumrecord van dit jaar. Het zijn alle zeven warmterecords, dus geen extreem koude dagen.

Sinds zondagmorgen mogen we de afgelopen dagen officieel de eerste landelijke hittegolf van het jaar noemen. Rond 10.00 uur was het in De Bilt al 25 graden.

Om een paar warme dagen als "landelijke hittegolf" te mogen bestempelen, moet het vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn in De Bilt, waarvan drie minstens 30 graden. De hitte houdt naar verwachting tot en met donderdag aan.