De komende week zal nog steeds erg warm beginnen, maar waarschijnlijk koeler eindigen. Zondag en maandag kunnen de middagtemperaturen in het zuiden nog oplopen tot 36 graden.

Maandag is het wel wisselend bewolkt in grote delen van het land, meldt Weerplaza. In het oosten is er bovendien kans op een onweersbui.

Voor dinsdag is de verwachting dat het nog altijd tropisch warm blijft. Hoewel er hier en daar stapelwolken en wolkenvelden vormen en er lokaal buien vallen, loopt de temperatuur op van 28 graden op de Wadden tot zo'n 35 graden in de zuidelijke provincies.

Woensdag en donderdag begint het weerbeeld te veranderen en krijgen we lokaal landinwaarts te maken met stevige onweersbuien, hagel en veel regen. Toch blijft de temperatuur hoog, met op sommige plekken een middagtemperatuur van mogelijk wel 35 graden.

Aan het eind van de week wordt het een stuk koeler. Er zijn nog steeds lokaal onweersbuien mogelijk, maar de middagtemperaturen beginnen al af te nemen tot circa 25 à 29 graden.

In het weekend lijkt er definitief een einde te komen aan de hittegolf die Nederland al dagenlang in de greep houdt. Volgens Weerplaza wordt het op veel plekken al geen 25 graden meer, waardoor de hittegolf ophoudt. Wel zet het regenachtige weerbeeld van de voorbije dagen door.