Nederland heeft officieel de eerste landelijke hittegolf van het jaar. Rond 10.00 uur werd in De Bilt een temperatuur van 25 graden gemeten.

In Nederland spreken we officieel van een landelijke hittegolf als het vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden wordt in De Bilt. Minstens drie van die dagen moet het kwik de 30 graden passeren.

De laatste landelijke hittegolf was bijna een jaar geleden. Toen was er van 23 tot 28 augustus sprake van een hittegolf. De huidige hittegolf houdt zeker nog een paar dagen aan.

Het is de 29e hittegolf sinds het begin van de metingen.

In de nacht van zaterdag op zondag was er al sprake van een regionale hittegolf in het midden en zuiden van het land. Weerplaza meldt dat in Cabauw, Woensdrecht, Gilze-Rijen, Eindhoven en Maastricht de temperatuur om 2.00 uur al boven 25 graden lag. Hierdoor kon de vijfde vereiste zomerse dag direct worden genoteerd.

Code oranje voor zuiden

Net als zaterdag blijft code oranje gelden voor een groot deel van het land. De waarschuwing geldt in Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland.

"Met name in het zuiden en zuidoosten kan het extreem warm worden met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven", meldt het KNMI. Die temperatuur kan ook in stedelijke gebieden elders in het land worden aangetikt. Waarschijnlijk blijft de hitte tot donderdag aanhouden.