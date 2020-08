Het wordt opnieuw een tropische dag. In het zuiden en zuidoosten van het land wordt het zelfs extreem heet, met temperaturen van 35 graden of hoger.

Ook de in stedelijke gebieden stijgt het kwik naar 35 graden of hoger. Op enkele wolkenvelden na is het vrijwel overal zonnig.

Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Later op de dag is er in het zuidoosten van het land kans op een felle lokale onweersbui.

Ook maandag blijft het heet, maar is er ook een kans op een hoosbui, mogelijk met onweer en windstoten. Het hete zomerweer houdt waarschijnlijk aan tot donderdag.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.