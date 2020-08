Een 24-jarige man is zaterdag overleden nadat hij eerder op de dag werd beschoten op een drukbezochte zwemplek in Amsterdam. De schutter is nog altijd voortvluchtig, meldt de politie.

Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten.

De schietpartij vond rond 16.25 uur plaats op een strand aan De Nieuwe Meer, gelegen in het zuidwesten van Amsterdam. Vanwege de tropische temperaturen waren daar veel mensen aanwezig. Zo waren in de nabije omgeving ook kinderen aan het spelen.

Over de toedracht van de incident is niets bekendgemaakt. De politie meldt dat de recherche op zoek is naar beelden die rond het moment van de schietpartij zijn gemaakt. Getuigen krijgen ook de oproep zich te melden als ze nog geen contact hebben gehad met de politie.

De politie meldt op zoek te zijn naar een man van tussen de twintig en dertig jaar met een lichte huidskleur, zwarte krullen en een sikje. De verdachte heeft een mager postuur en had een zonnebril en een hoed op. Hij droeg een blauwe zwembroek en had een tasje om. De politie roept mensen die de man zien op hem niet te benaderen, maar om 112 te bellen.