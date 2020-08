Het Vattenfall Solar Team heeft zaterdag het wereldduurrecord zonneracen verbetert. De studenten uit Delft wisten binnen twaalf uur een afstand van meer dan 924 kilometer af te leggen. Dat is 42 kilometer meer dan het record uit juni 2017.

De zonneauto Nuna Phoenix reed in totaal 328 rondjes op het RDW-terrein in Lelystad. Om 7.00 uur begon de wereldrecordpoging.

Omdat het in de cabine 50 graden kan worden, nam elke drie uur een nieuwe coureur plaats. Vanwege de hitte van zaterdag werden de zonnepanelen tijdens de wissels door de andere teamleden lichtjes gekoeld door ze met water te besproeien.

"Een nieuw wereldduurrecord terwijl we een paar weken geleden nog niet wisten of de auto ooit nog zou racen", zegt teamcaptain Niek Hogenboom. "We hebben we dit maar mooi geflikt. Ik ben trots op ons team."

Nuna Phoenix gebouwd voor race in Verenigde Staten

Eigenlijk werd de Nuna Phoenix gebouwd voor een internationale race in de Verenigde Staten, maar deze ging niet door vanwege de coronacrisis. Voor de studenten was dat een grote teleurstelling, want ze hoopten op een revanche na een mislukte race vorig jaar in Australië.

Het team was toen op weg om voor de achtste keer de wereldtitel zonneracen te behalen, maar verloor enkele uren voor de finish de koppositie doordat de wagen in brand vloog en vervolgens volledig afbrandde. Daarom moest in acht maanden een nieuwe wagen gebouwd worden. Normaal duren de voorbereidingen één jaar.

Door de coronacrisis kregen de studenten met meer tegenslagen te maken. De anderhalvemetermaatregel bemoeilijkte het bouwen van de Nuna Phoenix en daarnaast trok een belangrijke sponsor zich terug. Om de wagen niet te laten verstoffen, besloten de studenten voor een wereldrecord te gaan.