Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat de waterdruk zaterdagavond flink kan afnemen doordat er met het warme weer veel meer water wordt gebruikt dan normaal. Klanten worden daarom opgeroepen te stoppen met het sproeien van tuinen en het vullen van zwembaden.

Ook hoopt Vitens dat mensen zo kort mogelijk gaan douchen, de wasmachine alleen 's nachts aanzetten en geen auto's gaan wassen. De oproep geldt voor de huidige warme periode die tot woensdag duurt.

Vitens levert drinkwater in vijf provincies en heeft in totaal meer dan vijf miljoen klanten. "We roepen alle klanten op extra zuinig te zijn met water om te voorkomen dat de waterdruk afneemt", bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door de NOS.

Sinds woensdag gebruiken klanten van Vitens veel meer water dan normaal. Op een normale dag wordt ongeveer 1 miljard liter verbruikt. Dat is nu 1,4 miljard liter. De grootste toename is gemeten in Overijssel en Gelderland. Volgens de woordvoerder heeft dit te maken met de vele recreatiemogelijkheden in deze provincies.

Als de waterdruk wordt verlaagd, kan het zomaar voorkomen dat bij het douchen slechts een klein straaltje water uit de douchekop komt. Volgens Vitens is het belangrijk dat iedereen deze warme periode verstandig omgaat met het drinkwater.

Hoewel de waterdruk nog nooit volledig is weggevallen doordat mensen massaal water verbruiken vanwege hoge temperaturen, kan dit in theorie wel voorkomen. De woordvoerder benadrukt dat Vitens dit graag wil voorkomen.