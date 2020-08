Veertienduizend kippen zijn zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een schuurbrand in het Gelderse dorp Beltrum. De dieren konden niet gered worden doordat het pand snel volledig in brand stond.

"Zoiets gaat heel snel", vertelt een woordvoerder de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland over stalbranden. Dit komt doordat dieren vaak in één grote ruimte gehouden worden. Doordat er veel zuurstof is, kan het vuur zich snel verspreiden.

De schuur in Beltrum stond al volledig in brand voordat de eerste brandweerlieden ter plaatse ware. Volgens de woordvoerder is het pand compleet afgebrand. Daardoor wordt het moeilijker om de toedracht van de brand te achterhalen.

Bij het nablussen wordt een kraan ingezet die delen van de schuur uit elkaar kan trekken. Op deze manier kan beter afgeblust worden, aldus de veiligheidsregio.

Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Inwoners in de regio kregen het advies bij overlast de deuren en de ramen te sluiten. Rond 15.00 uur trok "een flinke rookkolom" over de N319, waardoor het verkeer met een aangepaste snelheid moest rijden.

Vanwege de tropische temperaturen van zaterdagmiddag is opgeschaald naar zeer grote brand. Zo'n vijftig brandweerlieden werden opgeroepen, zodat ze elkaar bij het blussen om de tien à vijftien minuten konden aflossen. Door de combinatie van beschermende kleding en de hoge temperaturen is er namelijk kans op hittestuwing.