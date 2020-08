De temperatuur in De Bilt is zaterdag razendsnel tot boven de 33 graden gestegen, meldt Weerplaza. Daarmee is er sprake van een warmterecord: sinds het begin van de metingen in 1901 was het op 8 augustus nog nooit zo warm.

Het oude record werd in 1975 genoteerd: toen werd het 32,9 graden. Het is de zevende keer dit jaar dat er een nieuw dagrecord wordt neergezet.

Volgens meteoroloog Wilfred Janssen kan het kwik zaterdag op sommige plaatsen de 37 graden aantikken en daarmee enigszins in de buurt komen van de warmste temperatuur ooit gemeten in augustus.

Het breken van dat record zit er zaterdag echter niet in; in 1944 werd het namelijk 38,6 graden in het Gelderse plaatsje Warnsveld. Dat was tot vorig jaar de hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland.

Dit jaar werden twee dagrecords bijgeschreven in juni en vier in februari. Er is nog geen sprake geweest van een zogeheten kouderecord. Op meerdere plaatsen in het midden, zuiden en oosten van het land zullen zaterdag lokale hitterecords sneuvelen, terwijl provinciale maandrecords mogelijk ook gebroken worden.

Drukte op wegen naar stranden en vakantielanden

Door de hitte werd het al snel druk op de wegen richting de kust. Ook elders in Europa liepen wegen vol met vakantieverkeer en dagjesmensen.

De eerste vertragingen werden al rond 9.30 uur gesignaleerd op wegen bij Zandvoort, Castricum aan Zee en Hoek van Holland. Bij diverse stranden zijn parkeerplaatsen al vol, melden regionale media. De ANWB verwacht vanwege het warme weer de hele dag grote drukte op de wegen richting de stranden.

