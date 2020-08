De ANWB meldt dat het zaterdag druk is op de wegen richting de stranden, waaronder die van Hoek van Holland en Zandvoort. Ook op de wegen in Europese vakantielanden is het druk door vertrekkende en terugkerende vakantiereizigers.

De vertragingen ontstonden al vroeg in de ochtend. Rond 9.30 uur ontstonden er al vertragingen op de wegen naar Zandvoort, Castricum aan Zee en Hoek van Holland. De ANWB verwacht vanwege het warme weer de hele dag grote drukte op de wegen richting de stranden. Omstreeks 12.00 uur werd er 110 kilometer file op de Nederlandse wegen gemeld.

Ook op de Europese wegen staan zaterdag al lange files. Zaterdagochtend liepen vakantiegangers in zuidelijke richting al ruim anderhalf uur vertraging op tussen de Franse steden Lyon en Narbonne. Ook op de Autoroute du Soleil staan al vroeg files.

In Duitsland zal het dit weekend op de A7 tussen Hamburg en de Deense grens in beide richtingen erg druk worden.

ANWB: Bereid je voor op hitte

Vanwege de hoge temperaturen raadt de ANWB mensen aan om beter voorbereid op pad te gaan. "Neem extra water en een paraplu mee. Zodat als je met pech naast de vangrail komt te staan, je in ieder geval wat beschutting kunt krijgen", aldus een woordvoerder.

De ANWB raadde aan om zaterdag pas na 10.00 uur te vertrekken, om zo de grootste drukte te vermijden.