Op zaterdag geldt code oranje in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland vanwege extreme hitte. De gemiddelde temperatuur kan oplopen tot 35 graden

Op sommige plekken in het zuiden van Nederland kan het zelfs 37 graden worden.

Er hangt de hele dag wat sluierbewolking, waar de zon fel doorheen schijnt. Later op de dag steekt er een welkom briesje op vanaf zee.

In de nacht van zaterdag op zondag blijft het warm en dalen de temperaturen naar 17 graden in het noordoosten tot 21 graden in het zuidwesten.

Ook zondag blijft het heet, met temperaturen tussen de 29 en 37 graden. Het warme weer houdt waarschijnlijk tot halverwege volgende week aan.

