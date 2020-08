De GGD in Utrecht waarschuwt voor nepberichten en -telefoontjes over soa's. Hierbij doen mensen zich voor als GGD-medewerker en zeggen tegen de slachtoffers dat ze een soa-test moeten ondergaan. De gezondheidsdienst laat weten dat ze mensen nooit op deze manier benaderen.

De gezondheidsdienst laat weten dat er regelmatig mensen zich melden voor een soa-test naar aanleiding van deze nepberichten en -telefoontjes.

Het blijk dat mensen worden gebeld, uit naam van de GGD, met het bericht dat ze een soa-test moeten doen. Soms krijgen slachtoffers een waarschuwing via sms, e-mail of brief. Hierbij wordt de naam van de GGD in Utrecht misbruikt.

De GGD schrijft: "Uiteraard vinden wij dit een zeer vervelende situatie. Wij benaderen mensen nooit op deze manier. De slachtoffers van dergelijke pesterijen raken hiervan ernstig van slag. Dergelijke pesterijen tolereren wij niet en wij treden hiertegen op." De GGD meldt dit soort gevallen bij de politie.

Op de website is een checklist geplaatst waarmee mensen kunnen controleren of ze een legitiem bericht hebben ontvangen of niet. Zo werkt de GGD soa-poli alleen op afspraak en kan alleen degene die zich wil laten testen een afspraak maken. Als mensen geen aanvraag hebben gedaan voor een afspraak, kunnen ze ook geen bericht erover krijgen van de GGD.