Het wordt een heet weekend met lokaal temperaturen van 37 graden. Zaterdag geldt in de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje door de hoge temperaturen, meldt het KNMI. Vanwege de aanhoudende hitte kan zondag daarnaast waarschijnlijk op meerdere plekken een regionale hittegolf genoteerd worden.

In Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland geldt zaterdag code oranje vanwege de extreme hitte. In de rest van het land geldt code geel, hoewel de temperatuur ook in stedelijke gebieden kan oplopen tot tropische temperaturen van 35 graden.

Het is zonnig en er is sluierbewolking aanwezig. Lokaal kan het in het zuiden 37 graden worden.

In het noorden is het maximaal 30 graden. Vooral in het Waddengebied is in de loop van de middag mogelijk sprake van verkoeling. Er staat een zwakke tot matige oosten- tot noordoostenwind.

Regionaal waarschijnlijk hittegolf

Zondag wordt het opnieuw tropisch warm en op meerdere plaatsen in het zuiden en midden van het land kan dan worden gesteld dat er sprake is van een hittegolf, vanwege de reeks zomerse en tropische dagen. De maximumtemperatuur ligt tussen de 30 en 35 graden.

Alleen op de Wadden wordt het zondag niet tropisch warm. Daar wordt het tussen de 25 en 28 graden. Ook is daar sprake van meer hoge bewolking.

Ook na het weekend houdt de hitte aan. Pas vanaf vrijdag wordt de hete lucht verdreven.

