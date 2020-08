Op grond van de eerste onderzoeksresultaten zegt de inspectie Veiligheid Defensie vrijdag dat het onwaarschijnlijk is dat er een technische of mechanische storing was aan de helikopter waarmee twee Nederlandse militairen vorige maand zijn verongelukt.

De helikopter daalde plotseling en belandde in zee bij Aruba, maar het is nog niet bekend hoe dit kon gebeuren. "Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen", zo stelt de inspectie.

De eerste analyses wijzen dus nu wel uit dat er geen indicatie is dat er technisch iets mis was met de helikopter. Dat is gebaseerd op "gegevens uit de beschikbare bronnen, waaronder de recorder van het verongelukte toestel".

De 34-jarige piloot Christine Martens en de 33-jarige coördinator Erwin Warnies kwamen bij het ongeluk om het leven. Pogingen om de twee te reanimeren waren tevergeefs.

Het ging om een NH90-helikopter met in totaal vier personen aan boord. De militairen kwamen net terug van een patrouille. De twee andere inzittenden liepen geen ernstige verwondingen op.

Andere NH90 -toestellen werden tijdelijk aan de grond gehouden. Defensie laat weten dat deze helikopters weer gebruikt kunnen worden, nu blijkt dat het niet om een technisch mankement gaat.

Onderzoek gaat nog door

De inspectie laat weten dat de komende periode wordt gekeken naar "uiteenlopende aspecten met betrekking tot het ongeval", waaronder het verloop van de vlucht. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid voert onderzoek uit naar de oorzaak van de crash.

Een woordvoerder van de OVV vertelt aan NU.nl dat het niet per se betekent dat het om een menselijke fout gaat. "Daar doen we nu nog onderzoek naar. Ook naar de weersomstandigheden kijken we nog."

Het ongeluk vond 19 juli plaats. Op 25 juli is een ceremonie gehouden voor de militairen, waar ook minister van Defensie Ank Bijleveld, staatssecretaris van Defensie Barbara Visser, Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib bij aanwezig waren.