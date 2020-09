De politie heeft in het onderzoek naar het doodrijden van de veertienjarige Tamar uit Marken een man aangehouden. Het gaat om de bestuurder van de auto die wordt verdacht van het verlaten van de plek van het ongeval in juli van dit jaar. Hij mag het onderzoek in vrijheid afwachten.

De 28-jarige Duitser is de eigenaar van de eerder gevonden grijze Mazda 3 en is woensdag aangehouden en verhoord. De man is na tussenkomst van zijn advocaat vanuit Duitsland naar het politiebureau gekomen.

De politie gaat ervan uit dat de man de bestuurder was ten tijde van het dodelijk ongeval. Op dit moment wordt de Duitser alleen nog verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval. Omdat het hier niet om een misdrijf gaat waar meer dan vier jaar celstraf opstaat, kan de man niet in voorlopige hechtenis worden gehouden. De man blijft verdachte in de zaak.

De Mazda werd op 10 augustus teruggevonden in Duitsland. Tien dagen later werd duidelijk dat de auto betrokken was bij het fatale ongeval.

De advocaat van de verdachte, Anis Boumanjal, laat aan RTL Nieuws weten dat zijn cliënt ontkent Tamar te hebben aangereden. Volgens Boumanjal had de auto geen schade en is het meisje mogelijk door een andere wagen aangereden.

Meisje verliet huis na discussie over bedtijd

Eerder waren al beelden verspreid van het voertuig. Hierop was te zien dat twee inzittenden in de nacht van het ongeval op een parkeerplaats uitstapten en de voorkant van de auto bestudeerden. Daarna zijn ze weggereden.

Het meisje verliet in de bewuste nacht van 25 juli lopend haar woning na een discussie over bedtijd. Gealarmeerde agenten troffen haar lichaam later in de berm aan. Reanimatie mocht niet meer baten. Volgens onderzoek was ze op slag dood.