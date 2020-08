De politie legde woensdag de aanknopingspunten in het onderzoek naar de fatale aanrijding van de veertienjarige Tamar uit Marken op tafel. "In dit geval willen we zo snel mogelijk het publiek erbij betrekken", zo legt de politie vrijdag aan NU.nl uit. "Schade blijft niet eeuwig op een auto zitten."

Het is dit weekend twee weken geleden dat het lichaam van het meisje is aangetroffen. In de nacht van 25 juli was ze, na een discussie over haar bedtijd, naar buiten gegaan. Agenten vonden haar terug in de berm in Zuiderwoude.

In veel gevallen verloopt politieonderzoek stilletjes: het publiek wordt niet of pas in een later stadium op de hoogte gesteld van mogelijke bewijsstukken in de zaak en om tips gevraagd. In dit geval verspreidde de politie woensdag al foto's van de mogelijk bij de aanrijding betrokken auto, een zwart dopje en stukken kunststof die in de berm zijn gevonden.

De politie legt uit dat het in dit onderzoek wel nodig was om zo snel mogelijk informatie van burgers te betrekken bij het onderzoek. "Schade blijft niet eeuwig op een auto zitten." En er worden nu ook twee vliegen in één klap geslagen. Zo hebben niet alleen autokenners de politie laten weten waar het zwarte dopje voor bedoeld is, ook worden autoherstelbedrijven er dan op geattendeerd. Dat kán ertoe leiden dat het bij het ongeluk betrokken voertuig wordt herkend als het ter reparatie wordt ingeleverd.

Het is wel enorm veel werk om de meer dan veertienhonderd binnengekomen tips uit te zoeken, zo legt de politie uit. "Maar zelfs als maar 10 procent bruikbaar is, hebben we 140 goede tips." Daarbij benoemt de politie ook dat het enorm bijzonder is dat zoveel mensen meedenken. "Een collega stuurde foto's van de mailbox die volstroomde. Dat hebben we nog nooit meegemaakt."

Op videobeelden is te zien dat die bewuste nacht een auto wordt geparkeerd in de Kruisbaakweg in Marken. Ruim twee uur later kijken twee personen enige tijd naar de voorkant van de grijze Mazda 3. Vervolgens stappen ze in en rijden ze verder het dorp in.

De politie is specifiek op zoek naar tips over deze auto en hoopt dat mensen het voertuig voor of na het ongeluk hebben zien rijden. Ook zijn tips over de stukken kunststof nog welkom.

Een van de stukken kunststof. (Foto: politie)

Auto heeft een wit kenteken

De Mazda 3 op de beelden heeft een wit kenteken. Dat kan betekenen dat het een buitenlandse kentekenplaat betreft. De politie heeft informatie over de zaak via Interpol verspreid, mocht het voertuig over de grens worden gereden.

De moeder van het meisje heeft in een uitzending van Op1 gezegd nog veel vragen te hebben. "Heeft ze gemerkt dat er een auto kwam? Dat blijft onbeantwoord, dat weet alleen degene die in de auto zat." De nabestaanden hopen dan ook dat de verantwoordelijke zichzelf alsnog meldt. "Ze is in de berm achtergelaten als een beest."

De politie heeft eerder gezegd dat de tiener waarschijnlijk niets van de klap gevoeld heeft. "Ze was op slag overleden." Tamar is vorige week zaterdag in besloten kring begraven.