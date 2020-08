Het pand van advocatenkantoor Kuijpers & Nillesen in Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten, meldt AT5 vrijdag.

De Amsterdamse politie laat desgevraagd weten dat er een kantoorpand aan de Falckstraat is beschoten. In die straat staat het advocatenkantoor van onder anderen Jan-Hein Kuijpers.

De politie kreeg vrijdagmorgen een melding dat het pand beschadigd was en constateerde ter plaatse dat er was geschoten. Op een foto van AT5 is te zien dat er een kogelgat in het raam van het advocatenkantoor zit.

De politie wil in verband met het onderzoek geen antwoord geven op de vraag hoe vaak er geschoten is en roept getuigen op zich te melden. Ze hoopt later op vrijdag met meer informatie te komen.

Kuijpers is een bekende strafadvocaat en stond in het verleden onder anderen Willem Holleeder bij. Hij is op dit moment advocaat van onder anderen Martien R. en Roger P., alias 'Piet Costa'.

Kuijpers en het kantoor waren niet direct bereikbaar voor commentaar.