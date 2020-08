Door een capaciteitsprobleem bij de militaire luchtverkeersleiding op Schiphol is er vrijdagochtend geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport. Volgens een woordvoerder van Defensie ontstond het probleem door een ziekmelding.

Hierdoor lopen ten minste vijftien vertrekkende vluchten vertraging op. Landende toestellen zijn omgeleid naar onder meer luchthaven Weeze in Duitsland en Maastricht. Om hoeveel passagiers het hier gaat, is niet bekend.

De militaire luchtverkeersleiding regelt het vliegverkeer van Eindhoven Airport vanuit Schiphol. Eerder meldde Eindhoven Airport dat het probleem bij Luchtverkeersleiding Nederland lag, maar dit werd later gecorrigeerd. De diensten opereren apart van elkaar, maar er is een voornemen om de twee op termijn samen te voegen.

Het probleem is vermoedelijk vrijdagmiddag rond 12.30 uur opgelost.

Vervanging lastig door tekort aan luchtverkeersleiders

Het was volgens de Koninklijke Luchtmacht vrijdag niet mogelijk om een andere luchtverkeersleider het gebied rondom Eindhoven op zich te laten nemen. Daarvoor is een aparte training vereist en de dienst kampt bovendien al langer met een personeelstekort.

"Een luchtverkeersleider moet ook bevoegd zijn voor dat specifieke gebied. Ook was het niet mogelijk om de ploeg van vanmiddag naar de ochtend te verschuiven, want dan zouden we later op de dag problemen krijgen", laat een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht aan NU.nl weten.

Defensie is nog aan het uitzoeken hoe het capaciteitsprobleem bij de militaire luchtverkeersleiding kan worden opgelost als de zieke werknemer langer thuis moeten blijven.