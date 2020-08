De vrijwillige redders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn in de maanden mei, juni en juli van 2020 significant meer in actie gekomen dan in de jaren ervoor.

Moest de KNRM in die drie maanden in de afgelopen jaren gemiddeld 350 keer uitrukken, dit jaar was dat 455 keer. Woordvoerder Kees Brinkman van de KNRM zegt tegen NU.nl dat het een "opmerkelijke stijging" is en denkt dat de drukte op en in het water komt doordat veel Nederlanders de zomer in eigen land doorbrengen.

De redders moesten vooral meer in actie komen bij storingen aan motorboten, altijd al de grootste oorzaak voor een melding, zegt Brinkman. "Dan zit er oude, vuile brandstof in de tank en dan raken de filters verstopt."

En mensen in de problemen pakken snel de mobiele telefoon, ziet Brinkman. "We merken dat het niet meer de fanatieke watersporters van vroeger zijn die zelf een mankement kunnen oplossen. Het zijn steeds meer mensen die een boot huren of lenen, of die hem pas in bezit hebben. Bereid je dan ook goed voor op de vaartocht, onderhoud je motor en zorg voor een schoon filter. Het is sowieso handig dat je weet hoe je motor werkt."

Zeehond soms aangezien voor zwemmer

Ook zijn er de afgelopen drie maanden meer reddingsacties op het strand geweest nadat een drenkeling is gesignaleerd. Hierbij komt weer de laagdrempeligheid van het melden om de hoek kijken. "Soms wordt een zeehond aangezien voor een zwemmer", zegt Brinkman. "En het is daadwerkelijk zo dat er meer zeehonden voor de kust zwemmen dan vroeger."

"Bij elke melding van een drenkeling worden de protocollen maximaal opgeschaald, met reddingsboten, de reddingsbrigade en helikopters", aldus Brinkman. "Dat is behoorlijk veel inzet, maar beter tien keer voor niets dan één keer te laat."