Een minderjarige jongen is woensdagavond op een schoolplein in het Gelderse dorp Barneveld beschoten terwijl hij met vier vrienden aan het spelen was, meldt de politie donderdagmiddag. De jongen is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis.

Aanvankelijk gingen betrokkenen ervan uit dat de jongen van een hek gevallen was, maar artsen vonden tijdens onderzoek een projectiel in het lichaam van de jongen.

De politie sluit uit dat het projectiel in de minderjarige is gekomen door het spelen met zijn vrienden. Vandaar dat het incident wordt behandeld als een schietincident.

Het is nog niet duidelijk om wat voor projectiel het gaat. De politie kan omwille van privacyredenen geen verdere informatie geven over het slachtoffer en roept getuigen op zich te melden.