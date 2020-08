Enorme hoeveelheden drinkwater geleverd in grote delen van Nederland

In de afgelopen dagen hebben diverse waterbedrijven fors meer drinkwater geleverd dan normaal. Vitens, dat aan bijna zes miljoen inwoners in het noorden, oosten en midden van Nederland water levert, meldt dat op vrijdag 42 procent meer water geleverd is dan normaal. Gemiddeld genomen levert het waterbedrijf zo'n 1 miljard liter water per dag, vrijdag lag dat op 1,42 miljard liter water.



Ook Brabant Water en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), de grote waterbedrijven in gebieden waar het in de afgelopen dagen warmer dan 35 graden werd, maken melding van een forse toename van het waterverbruik. WML vraagt inwoners van Limburg voorlopig zuinig om te gaan met het drinkwater.



Volgens diverse media was er in de laatste dagen sprake van een absoluut record: nog nooit zou zoveel drinkwater zijn geleverd in een paar dagen tijd. Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, kan deze uitspraken niet bevestigen. "Die cijfers moeten wij nog opvragen en publiceren", aldus Vewin.