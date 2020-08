Warmste 11 augustus ooit gemeten

Het is 31,5 graden in De Bilt. Dat is nog nooit eerder op 11 augustus voorkomen sinds de begin van de metingen in 1901. "De komende uren loopt de temperatuur in De Bilt nog wat verder op, waardoor het record verder zal worden aangescherpt", meldt Weerplaza. Het vorige record stamt uit 2003.



Het weerbureau schat de kans groot in dat later vandaag ook het landelijk hitterecord wordt gebroken. "Wanneer het vandaag ergens in ons land warmer wordt dan 34,4 graden, is ook het landelijk record van 34,4 graden uit 2003, gemeten in Arcen, gebroken." Het hoogtepunt van de hitte ligt vandaag rond 16.00 uur.