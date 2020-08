Opnieuw drukte richting stranden: 'kom op de fiets!'

Er zijn vandaag opnieuw veel mensen richting het strand vertrokken. De reguliere parkeerplaatsen bij Zandvoort en Bloemendaal aan Zee staan al een poosje vol. De gemeente roept ook op om niet meer met de auto naar het strand te komen. Ook op andere stranden in Noord-Holland is het al druk. Zo roept de gemeente Castricum op niet meer naar het strand bij Castricum en Bakkum te komen omdat de parkeerplaatsen vol zijn. Verschillende toegangswegen zijn al afgesloten en er staat veel file.



Ook in de provincie Zuid-Holland is het al druk bij de stranden. De gemeente Noordwijk meldde in de ochtend al dat de gemeentelijke parkeerplaatsen vol zijn. Mensen die het strand willen bezoeken, worden opgeroepen vooral op de fiets te komen. In Katwijk roept de gemeente mensen op vanwege de drukte helemaal niet meer naar het strand te komen.



Voor de Haagse stranden zijn nog geen maatregelen getroffen. De gemeente meldt dat bezoekers moeten teruggaan als het druk is. Donderdag was de drukte "beheersbaar", meldde een gemeentewoordvoerder aan NU.nl. Er was toen vooral drukte in de parkeergarages en op de wegen in het kustgebied.



De ANWB meldt dat het sinds vanochtend 9.00 uur al druk was op de wegen naar de stranden. De organisatie adviseert sowieso om voldoende water mee te nemen als je de weg op gaat.