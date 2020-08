Welkom in het NU.nl-liveblog over de hitte in Nederland. Hier houden we je op de hoogte van het weer, maar vertellen we je ook over plekken die worden afgesloten vanwege de drukte.



De laatste ontwikkelingen:



- Vandaag opnieuw een tropische dag. In het oosten wel kans op een (onweers)bui.

- De komende week is het bloedheet in Nederland.

- Vandaag geldt code oranje in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland vanwege extreme hitte. Temperaturen kunnen oplopen tot 35 graden.



