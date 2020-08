Staatsbosbeheer: 'Vooral drukte bij recreatieplassen, nog ruimte in bossen'

Staatsbosbeheer laat in een reactie aan NU.nl weten dat het vandaag vooral druk is bij de recreatieplassen. "Denk aan gebieden zoals 't Gasselterveld en 't Nije Hemelriek in Drenthe, waar verder in de omgeving weinig water is. Daar werden gisteren al verkeersregelaars ingezet."



De woordvoerder laat weten dat er in principe nog ruimte is voor dagjesmensen in de Nederlandse bossen. "Daar kunnen in dit weer de laagste temperaturen worden gemeten, maar vooralsnog is daar geen sprake van overmatige drukte."