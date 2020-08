Lokaal heetste 10 augustus sinds metingen

10 augustus 2020 gaat de boeken in als de heetste 10 augustus sinds de metingen. Weerplaza meldt dat de temperatuur in Arcen, bij het Limburgse Venlo, halverwege de middag opliep tot 35,1 graden.



Het was nog nooit eerder zo warm op deze dag sinds de metingen in 1901 begonnen. Het oude dagrecord stond op 34,7 graden, in 1975 gemeten in Nieuw Beerta.



Inmiddels is de temperatuur in Arcen weer wat gezakt, maar het blijft warm in Nederland. Als de temperatuur in De Bilt de 33 graden overschrijdt, wordt dit de warmste landelijke augustusdag ooit. De Bilt is namelijk de plek waar het KNMI is gevestigd en wordt gezien als een landelijk gemiddelde.



Zondag is dat record wel gebroken. 9 augustus was de warmste 9 augustus sinds de start van dergelijke metingen. In De Bilt werd het zondagnamiddag 32,6 graden Celsius, net iets warmer dan het vorige record uit 2004. Toen bleef de thermometer steken op 32,5 graden.