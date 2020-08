De temperatuur bij het KNMI in De Bilt is donderdagmiddag opgelopen tot boven de 30 graden. Daardoor is er sprake van de eerste landelijke tropische dag van deze maand, maar meteorologen verwachten dat het pas het begin van een bijzonder hete periode is.

Zowel Weerplaza als het KNMI verwacht dat het tot en met aankomende woensdag tropisch warm blijft, met temperaturen tot en met 34 graden.

Vermoedelijk is de eerste landelijke hittegolf zondag al een feit, vertelt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza in gesprek met NU.nl. "Dan is het vijf dagen zomers warm geweest, met temperaturen tussen de 25 en 34 graden."

Dat is uitzonderlijk, zegt Woei: volgens de data van Weerplaza levert de maand augustus gemiddeld maar één tropische dag op. "Dit jaar worden het er zes of zeven."

Voor het gros van de regio's is er sprake van een unicum. Sinds het begin van de metingen is daar nog geen sprake geweest van vijf opeenvolgende tropische dagen, legt Woei uit.

Hitteplan geactiveerd in alle provincies

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) activeerde donderdag het Nationaal Hitteplan vanwege de aangekondigde temperaturen. Het plan geldt als een waarschuwing voor hitte en de risico's die dit met zich mee kan brengen, en vraagt Nederlanders om extra op elkaar te letten.

De tropische hitte houdt aan tot en met woensdag. Daarna blijft het warm, maar koelt het wel enkele graden af, waardoor er 'slechts' sprake is van zomerse temperaturen. Als het kwik tot onder de 25 graden daalt, is de hittegolf officieel voorbij.