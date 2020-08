De politie is door ruim duizend tipgevers benaderd in het onderzoek naar het overlijden van de vorige maand doodgereden Tamar (14) uit Marken, zo wordt donderdag gemeld. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld iets weten over het zwarte dopje dat in de berm is gevonden.

Woensdag werden beelden verspreid van onder meer spullen die in de berm zijn gevonden en werd de auto die vermoedelijk bij het fatale ongeval betrokken was getoond.

Op beelden is te zien dat het voertuig in de nacht van het ongeluk wordt stilgezet op een parkeerplaats. Twee mensen stappen uit, kijken naar de voorkant van de auto en stappen daarna weer in. De politie heeft vastgesteld dat het om een grijze Mazda 3 met een wit kenteken gaat en krijgt ook hier "informatie over binnen".

De politie zegt genoeg tips te hebben over het zwarte dopje dat in de berm is gevonden, maar wil nog wel graag meer informatie over de Mazda 3 die rond 25 juli in de buurt van de plek van het ongeluk is gezien. Een woordvoerder zegt "dankbaar te zijn" voor alle informatie. Vanwege de drukte kan niet iedereen persoonlijk antwoord krijgen.

Het lichaam van Tamar werd in de nacht van 25 juli gevonden. Uit onderzoek is gebleken dat het meisje is doodgereden. Ze was uren daarvoor van huis vertrokken na een discussie over bedtijd.