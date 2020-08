Op de stranden in Zandvoort, Bloemendaal, Noordwijk, Katwijk en Hoek van Holland is het erg druk, waarschuwen de verschillende gemeenten donderdag.

In Zandvoort en Bloemendaal is het lastig om onderling 1,5 meter afstand te houden. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan, aldus de gemeente Bloemendaal op Twitter. "Toch naar het strand? Houd rekening met volle parkeerplaatsen en drukte in de trein en op het station."

Ook op andere stranden is het druk. Waaronder in Noordwijk en Hoek van Holland, waar alle parkeerplaatsen vol zijn. Katwijk roept mensen op thuis te blijven. "Het wordt momenteel te druk. Daarom roepen wij iedereen op om vandaag niet meer naar Katwijk te komen", aldus de gemeente.

Vanwege de hittegolf zet de NS de komende dagen extra treinen in op het traject van Amsterdam naar Zandvoort. De twee rechtstreekse treinen van Amsterdam Centraal naar de zee waren afgelopen vrijdag steeds overvol.

Op station Amsterdam Centraal, Haarlem en Zandvoort zullen extra medewerkers proberen de treinen "zo optimaal mogelijk te vullen".

De komende week is het erg warm in Nederland. Het RIVM activeert donderdag het Nationaal Hitteplan, waarmee het instituut waarschuwt voor de risico's die de hitte met zich mee kan brengen. Ook geldt dit als een oproep om extra op elkaar te letten.