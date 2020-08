De politie heeft in het onderzoek naar het doodrijden van de veertienjarige Tamar uit Marken één specifieke auto op het oog. Het gaat om een grijze Mazda, die naar voren is gekomen door het bekijken van camerabeelden.

Op deze beelden is ook te zien dat de twee inzittenden in de nacht van de aanrijding op een parkeerplaats uit de auto stappen en naar de voorkant van de auto kijken. Na een paar minuten stappen ze weer in en rijden ze weg.

"We willen weten wie deze auto voor of na 25 juli heeft gezien", meldt de politie woensdag. Te zien is dat de auto witte kentekenplaten heeft. "Het kenteken is echter niet te lezen en we weten op dit moment dan ook niet uit welk land het voertuig komt", aldus de politie.

Na het ongeluk is sporenonderzoek uitgevoerd in de berm waar het meisje is gevonden. Hierbij zijn voorwerpen als een zwart dopje gevonden. De politie zoekt naar mensen, bijvoorbeeld autokenners, die weten wat dit voor spullen zijn.

Het lichaam van het meisje werd in de nacht van 25 juli gevonden. Ze had ruzie gekregen over haar bedtijd en was op pad gegaan.

De camerabeelden van de auto die de politie op het oog heeft. (Beeld: politie)