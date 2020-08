Een 73-jarige man uit Rotterdam heeft woensdag veertien jaar cel opgelegd gekregen voor het uitbuiten en doden van Aziz Muhammad in 1991. Hij kon vorig jaar opgepakt worden nadat met nieuwe technieken zijn DNA was aangetroffen op het touw waarmee het slachtoffer zat vastgebonden.

Muhammad ging in 1998 een schijnhuwelijk aan met de huisgenote van de veroordeelde. De Pakistaan deed dit om een verblijfsvergunning in Nederland te krijgen en op deze manier zijn vrouw en vijf kinderen, die waren achtergebleven, een beter leven te geven.

De rechtbank stelt vast dat de man is uitgebuit door de veroordeelde en diens huisgenote. "Op het leven van het slachtoffer waren twee levensverzekeringen van (rond de) 100.000 gulden afgesloten. Kort voor de dood van het slachtoffer heeft de verdachte een verzoek ingediend om hem enig begunstigde van een van deze levensverzekeringen te maken."

Geld was volgens de rechters dan ook het motief om Muhammad op 7 of 8 september 1991 om het leven te brengen. Hij is tegen zijn lichaam geslagen en gestompt en vervolgens vastgebonden in de achterbak van zijn auto gelegd. Een voorbijganger trof hem hier op 8 september 1991 aan.

De huisgenote van de man, met wie Muhammad het schijnhuwelijk had gesloten, is al overleden. Ze is destijds wel opgepakt, maar er was onvoldoende bewijs om haar te veroordelen.