Volgens de advocaten van tbs'er Michel B., heeft de Oostvaarderskliniek in Almere kolossale fouten gemaakt bij het verlenen van verlof aan hun cliënt. De man heeft bekend tijdens zijn weekendverlof een man in Lelystad te hebben omgebracht in april vorig jaar en staat terecht voor de rechtbank Midden-Nederland.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging tegen B. voor het doden van de 72-jarige Gerrit T. in zijn woning in Lelystad.

Jan-Jesse Lieftink en Abdel Ytsma van Bureau TBS Advocaten citeerden woensdag in hun pleidooi uit het conceptrapport, dat is opgesteld door de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het eindrapport wordt in oktober verwacht.

De voorlopige conclusies zijn volgens Lieftink "spijkerhard en eenduidig", aldus de advocaat. "De Inspectie concludeert dat de Oostvaarderskliniek onvoldoende de regie op het resocialisatietraject van betrokkene heeft gevoerd. Het tekort aan passende voorzieningen had een reden moeten zijn voor intensief risicomanagement en regie", aldus de advocaat.

Daarnaast stelt de inspectie vast "dat de Oostvaarderskliniek besluiten over het resocialisatietraject nam die niet in overeenstemming waren met wat volgens het risicomanagement nodig was", vervolgt de advocaat.

Advocaat: Geen enkel toezicht op cliënt

Lieftink zegt in een toelichting tegenover NU.nl dat de Oostvaarderskliniek geen enkel toezicht hield op de financiën van B. of de mensen wie hij omging, zoals medeverdachte van het ombrengen van T. in Lelystad, Jan van K. Die vijftigjarige man hoorde dinsdag achttien jaar cel en tbs eisen en is al twee keer eerder tot tbs veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij geweldsdelicten.

Dit terwijl de inspectie concludeert dat B. beïnvloedbaar is en het daarom van belang was om goed zicht te houden op zijn netwerk.

Lieftink: "We kunnen concluderen dat B. eigenlijk geen adequate behandeling heeft gekregen." De advocaten van de man zijn dan ook van mening dat een celstraf van negen jaar passend is, zodat B. na twee derde van zijn straf aan zijn behandeling kan beginnen.

Uitspraak volgt op 9 september

Anders dan het OM zien de raadslieden geen motief voor de dood van T., en is dit in een opwelling gebeurd door B. in samenwerking met Van K. De rechtbank doet op 9 september uitspraak.