De sterke toename van het aantal coronabesmettingen in de stedelijke regio's is onder meer te verklaren met huisfeestjes en andere sociale bijeenkomsten waarbij de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd wordt. Dat meldt GGD-GHOR op basis van bron- en contactonderzoek.

Volgens GGD-GHOR blijkt dat mensen zich in de regio's van de vier steden, maar ook in de regio West-Brabant en Hollands Midden, steeds minder aan de 1,5 meter afstand houden. Op feestjes thuis of elders, maar ook op bruiloften en begrafenissen.

"Door de vele bron- en contactonderzoeken die de GGD'en op dit moment doen, ontstaat er een steeds beter beeld van de verspreiding van het virus en dus ook van de situaties in de samenleving waar de GGD'en zich zorgen om maken", schrijft GGD-GHOR op zijn website. "Er zijn opvallend veel overeenkomsten tussen de plekken waar het aantal besmettingen nu flink oploopt, is de ervaring van de GGD'en."

Met name mensen tot veertig jaar negeren regels

Naast de sociale bijeenkomsten, weigeren steeds meer mensen in isolatie of quarantaine te gaan. Ook weigeren mensen om hun contacten te benoemen of verzwijgen ze informatie tijdens een bron- en contactonderzoek.

Met name mensen tot veertig jaar houden zich niet meer aan de regels, aldus de GGD. "Als mensen zich niet aan de gedragsregels van de overheid houden, belemmert dit GGD'en in hun werk en is het onmogelijk om verder verspreiding van het coronavirus te voorkomen."