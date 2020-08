De Arnhemmer die in 2017 een gewapende man die hem had overvallen doodreed, krijgt geen straf. De rechtbank van Arnhem ontslaat de man woensdag van rechtsvervolging omdat de emoties van de Albert K. zo "heftig en intens zijn geweest dat hij hierdoor niet redelijk kon nadenken".

Het gezin had die bewuste 30 maart een afspraak met een man die een duur horloge wilde kopen dat even daarvoor op Marktplaats was aangeboden.

Het bleek echter te gaan om een overvaller, die door de voordeur en in het huis schoot. K. vluchtte met zijn vriendin naar buiten. Zij stuitten daar op een passerende maaltijdbezorger in een bestelbus. Het tweetal is in de bus gesprongen nadat de bezorger vluchtte toen die het gegil van het paar hoorde.

Toen de overvaller buiten opnieuw het vuur opende, is K. tweemaal tegen hem aan gereden. De overvaller is ter plekke overleden.

De rechtbank zegt dat tussen het schieten in de woning en de tweede aanrijding slechts twee minuten hebben gezeten. K. is volledig in paniek geraakt en had daardoor geen controle meer, aldus de rechters. "Vanuit deze toestand heeft hij de overvaller aangereden en overreden."

OM wilde eerder al dat geen straf werd opgelegd

Omdat de man ontslagen is van rechtsvervolging, hoeft hij ook geen schadevergoedingen te betalen aan de nabestaanden van de overvaller.

Het Openbaar Ministerie (OM) betoogde eerder al dat K. bij de eerste aanrijding uit pure paniek handelde en daarom een beroep kan doen op noodweer. De rechtbank gaat hier dus in mee.

Omdat het om uitzonderlijke omstandigheden gaat, wilde het OM de zaak wel aan de rechtbank voorleggen.