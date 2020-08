Een stripclub op de Wallen in Amsterdam is getroffen door een corona-uitbraak. Dat bevestigt een gemeentewoordvoerder woensdag aan NU.nl na berichtgeving van onder meer Het Parool en De Telegraaf. Zeker tien personeelsleden en tenminste een bezoeker zijn positief getest zijn op het virus.

De eigenaar van de stripclub heeft het pand gesloten. Volgens De Telegraaf gaat het om stripclub La Vie en Proost in de Warmoesstraat.

Giel Zwaan, de eigenaar van de stripclub, zegt tegen de krant dat een van zijn klanten zich meldde na een positieve coronatest. Personeelsleden werd opgeroepen om zich te laten testen.

Tien van de veertig medewerkers bleken het virus te hebben opgelopen. "Dat hadden wij niet verwacht, want we nemen de maatregelen netjes in acht. De mensen hebben gelukkig geen tot milde klachten", aldus Zwaan tegen de krant.

De GGD vermoedt dat er meer klanten van de stripclub besmet zijn geraakt. Mensen met klachten wordt daarom opgeroepen om zich te laten testen. De namen en nummers van klanten die in de zaak geweest zijn, worden door Zwaan overgedragen aan de gezondheidsdienst. Veel van de bezoekers komen uit het buitenland.

In de afgelopen twee weken was er sprake van een verdrievoudiging van het aantal coronabesmettingen in de stad. Vanaf woensdag is het dragen van een mondkapje in bepaalde delen van Amsterdam, waaronder het Wallengebied, verplicht.