Woensdag is er veel zon en het wordt warm met temperaturen van tussen de 23 en 30 graden graden. Er staat een overwegend zuidelijke wind.

Het is overdag droog en de zon schijnt. In het noordwesten zijn aan het begin van de dag nog wel wolkenvelden, maar ook daar breekt de zon in de middag door.

Op de Wadden wordt het maximaal 23 graden, in het zuidoosten wordt het maximaal 29 graden.

Er staat een matige zuiden tot zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind soms vrij krachtig.

Donderdag wordt het tropisch warm. Het is droog en de zon schijnt meestal volop. In de middag wordt het 28 graden op de Wadden tot 32 graden in het zuiden en zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.

