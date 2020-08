Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag tot achttien jaar cel tbs met dwangverpleging geëist tegen Michel B. en Jan van K. voor hun rol in de dood van Gerrit T. in april vorig jaar in Lelystad. Volgens de officier van justitie hebben de mannen het slachtoffer gedood, om de beroving van de man te verhullen.

De hoogste straf werd geëist tegen Van K. omdat hij volgens het OM een leidende rol zou hebben gehad. Ook is hij eerder veroordeeld voor geweldsdelicten. B. hoorde vijftien jaar cel eisen.

Het lichaam van de man werd na een tip aan de politie op 28 april aangetroffen in zijn woning aan de Rode Klif in Lelystad. T. bleek een week eerder door geweld om het leven gebracht.

Kort daarop werden de verdachten, onder wie de 49-jarige Van K. aangehouden. Hij werd zowel in 1995 als in 2006 veroordeeld voor geweldsdelicten en kreeg in beide gevallen tbs opgelegd. In 2017 werd hij vrijgelaten uit de Oostvaarderskliniek in Almere.

Ook medeverdachte B. kent een lange geschiedenis als het gaat om tbs. Hij kreeg dat opgelegd in 2008 voor een zedendelict. Hij was op proefverlof toen T. werd omgebracht, eveneens een voormalige tbs'er.

Volgens OM was doel om slachtoffer te beroven

Volgens de officier van justitie hebben de twee mannen het slachtoffer zowel op 19 als 20 april bezocht. Die tweede dag zouden de mannen het plan hebben gevat om T. te drogeren en vervolgens te beroven. Ze haalden hiervoor tot tweemaal toe medicijnen op uit de woning van Van K.

Al in de dagen voor de dood, op de avond zelf en in de dagen erna worden er verschillende bedragen van de rekening van T. afgehaald en overgeschreven naar de rekening van B. Een deel daarvan wordt weer overgemaakt naar Van K. Bij laatstgenoemde worden in zijn woning ook spullen van T. gevonden.

Kans op herhaling volgens PBC groot

De officier concludeert dat de mannen T. uiteindelijk ombrengen om de diefstal te verhullen. Dat wordt geduid als gekwalificeerde doodslag. Voor moord is volgens het OM te weinig bewijs.

Volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) zijn de mannen verminderd toerekeningsvatbaar en is de kans op herhaling voor beiden groot.

Verdachte B. bevindt zich al in een tbs-kliniek, maar volgens de officier is het ook belangrijk om in deze zaak tbs te eisen. Dat heeft te maken met feit dat de man nu verdacht wordt van een geweldsdelict en ook daar behandeld voor moet worden.