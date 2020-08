Het OM laat dinsdag weten dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt naar voormalig hoofdofficieren van justitie Marc van Nimwegen en Marianne Bloos, omdat er geen aanwijzingen zijn dat zij strafbare feiten hebben gepleegd.

Beide officieren van justitie waren in 2019 onderwerp van onderzoek naar integriteitsschendingen door een commissie onder leiding van Jan Watse Fokkens.

Het OM zegt te hebben gekeken naar het "mogelijk privégebruik van door het OM aangeboden en/of betaalde diensten zoals het gebruik van een dienstauto met chauffeur, het maken van afspraken in hotels en restaurants en voor een terugvlucht en hotelovernachting tijdens een conferentie in 2012 in Bangkok".

Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat hierbij strafbare feiten zijn gepleegd. Die conclusie geldt ook voor het onderzoek naar Van Nimwegen "of en in hoeverre de voormalig hoofdofficier van Rotterdam, in zijn toenmalige functie van procureur-generaal, de uitkomst van een aanbesteding inhoudelijk zou hebben beïnvloed".

In 2009 kreeg het bedrijf van de zwager en zus van Van Nimwegen de opdracht toegewezen om software te leveren aan het OM. De commissie Fokkens concludeerde overigens dat de aanbesteding niet volgens de regels is verlopen.

Beide officieren werken sinds 1 januari niet meer bij het OM na het beëindigen van de dienstverbanden naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport van de commissie Fokkens vorig jaar april.