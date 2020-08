Door de brand in een flat aan de Hogeweg in Vlissingen is afgelopen donderdag een zuurstofcilinder ontploft, blijkt dinsdag uit onderzoek van de politie en de brandweer. Door de ontploffing kwam een 64-jarige bewoner om het leven. Vijf anderen raakten bij de brand gewond.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben eerder al vastgesteld dat het niet om brandstichting ging.

Uit verder onderzoek blijkt dat de explosie in de flat werd veroorzaakt door een zuurstofcilinder die om medische redenen in de woning lag. De druk op de cilinder werd als gevolg van de brand te hoog.

De oorzaak van de brand is als gevolg van de explosie niet meer te achterhalen. Daarmee is ook het onderzoek naar de brand afgesloten.