Bij een woning in Schalkhaar, een dorp ten noordoosten van Deventer, zijn vorige week en in de nacht van maandag op dinsdag explosieven afgegaan. Volgens RTV Oost en De Stentor gaat het om het huis van de verdachte van het inrijden op een terras in Deventer eind vorig jaar.

Beide keren was in de woonwijk een harde knal te horen, maar zijn geen gewonden gevallen. In de nacht van maandag op dinsdag was de klap zo groot dat meerdere woningen zijn beschadigd.

De politie is momenteel bezig met sporenonderzoek. "Op basis van het eerste onderzoek is het team op zoek naar een onbekende man in een donkere broek en een vest en met een capuchon over zijn hoofd."

De bewoner wordt ervan verdacht eind vorig jaar te hebben ingereden op mensen op een terras in Deventer. De 37-jarige man zou ruzie hebben gehad en vervolgens met zijn auto op de mensen zijn ingereden. Hierbij zijn vier gewonden gevallen. Onlangs is hij vrijgelaten uit voorarrest.