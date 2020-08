Een man heeft maandagavond in Tilburg een auto van een postbezorger gestolen en deze direct tegen een boom aan gereden.

De postbezorger liet de auto rond 18.30 uur een paar seconden onbeheerd op de Langestraat staan, met de sleutels nog in het contact. Toen hij terugkeerde, zat er een hem onbekende man in de auto. De postbezorger probeerde de man nog uit het voertuig te halen, maar die ging er snel vandoor.

Bij het wegrijden schampte de man de postbezorger, die daarbij lichtgewond raakte. De politie vond de gestolen auto niet veel later tegen een boom geparkeerd terug. De auto was behalve beschadigd ook leeggeroofd.

De verdachte is op de vlucht geslagen. De politie Zeeland-West-Brabant vraagt getuigen van de diefstal om contact op te nemen.

Eerder in dit bericht werd gesproken over een bus in plaats van een auto op basis van een politiebericht. Dat bericht is later aangepast.