De agenten die racistische berichten hebben verstuurd in een WhatsApp-groep, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dinsdag dat de uitlatingen wel "laakbaar", maar niet strafbaar zijn, omdat de chat besloten was.

"De wet schrijft voor dat dergelijke uitspraken alleen strafbaar zijn als die in het openbaar worden gedaan", aldus het OM. Er wordt daarom geen strafrechtelijke vervolging ingesteld.

Begin vorige maand kwam naar buiten dat agenten discriminerende berichten deelden in hun besloten chat. NRC schreef onder meer dat burgers met een migratieachtergrond werden aangeduid als "kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen".

De krant was in het bezit gekomen van screenshots. De uitspraken waren vorig jaar gedaan in een chat die de ‘Jan Smit Appgroep’ heette.

Tijdens het onderzoek van het OM naar de strafbaarheid zaten de agenten thuis. Nu alleen nog intern gekeken wordt naar de uitlatingen, kunnen de agenten weer aan het werk. In vergelijkbare zaken werd ook geen strafontslag opgelegd, zo laat de politie weten. Wel volgen mogelijk andere maatregelen.