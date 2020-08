Een motorrijder is dinsdagochtend een winkel van een tankstation in het Gelderse Elst binnengereden. Hierbij is de bestuurder zwaargewond geraakt, meldt de politie op Twitter.

Rond 5.00 uur gebeurde het ongeluk langs de A325 bij Elst richting Arnhem. Op beelden is te zien dat de bestuurder met zijn motor door een gesloten rolluik de winkel is binnengereden.

De motorrijder is met "ernstige verwondingen" overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie. Het is onduidelijk hoe de bestuurder er op dit moment aan toe is.

De politie doet onderzoek naar het incident.