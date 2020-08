De temperaturen in Nederland lopen vanaf woensdag weer flink op. Dat is een voorbode van tropische temperaturen en een hittegolf in het zuiden van het land.

Op woensdag wordt het tussen de 24 en 29 graden. Het wordt een dag met veel zon en een warme zuidenwind. Donderdag wordt het met een gemiddelde maximumtemperatuur tussen de 30 en 33 graden echt heet.

Op vrijdag en zaterdag kunnen de temperaturen in het zuiden van het land zelfs oplopen tot 35 graden. In het noorden blijft het iets koeler met temperaturen tussen de 27 en 30 graden.

Vanaf donderdag is er ook kans op een landelijke hittegolf, maar weerman Raymond Klaassen van Weerplaza houdt nog een slag om de arm. "Voor een landelijke hittegolf moet in De Bilt, waar het KNMI-hoofdstation staat, aan de voorwaarden worden voldaan."

Om van een landelijke hittegolf te kunnen spreken, moet het vijf dagen achtereen minstens 25 graden (zomerse dag) worden en op drie van die dagen minstens 30 graden (tropische dag).

In het zuiden wordt naar verwachting op zowel donderdag als vrijdag en zaterdag de 30 graden aangetikt. Ook volgen er waarschijnlijk nog zomerse dagen. In de zuidelijke provincies kan dan van een regionale hittegolf gesproken worden.

Ook na het weekend blijft het warm

Ook na het weekend blijft het waarschijnlijk in het hele land warm, hoewel hier en daar een (onweers)bui kan vallen. Hierdoor wordt het ook benauwder. Pas in de loop van volgende week gaat het harder regenen en zullen de temperaturen weer dalen.

Het Rode Kruis raadt aan om tijdens de hitte veel water te drinken, luchtige kleding te dragen, je altijd in te smeren als je naar buiten gaat en zware inspanning te vermijden tijdens de warmste uren van de dag. Daarmee worden de uren tussen 12.00 en 16.00 uur bedoeld.