Dinsdag is het wisselend zonnig en bewolkt. Het blijft op de meeste plekken droog en het wordt tussen de 19 en 24 graden.

Landinwaarts kunnen stapelwolken ontstaan. Het is op de meeste plekken de hele dag droog, maar in het oosten en noordoosten is er lokaal een kleine kans op een bui.

Het wordt maximaal 19 graden aan de noordkust en lokaal 24 graden in het zuidoosten.

Er staat een zwakke tot matige westenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind matig. In de middag draait de wind naar het westen en in de avond naar het zuiden.

Ook woensdag blijft het droog. In het noorden kan een kleine hoeveelheid regen vallen, omdat er wolkenvelden over het land trekken. Op veel plekken breekt de zon door. Er staat een warme zuidenwind. Het wordt 24 tot 29 graden.

